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«Готові відігравати конструктивну роль»: Рубіо відреагував на перемовини у Стамбулі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Готові відігравати конструктивну роль»: Рубіо відреагував на перемовини у Стамбулі
Рубіо прокоментував перемовини Росії та України у Стамбулі
фото: dunya.com

Рубіо наголосив на складності ситуації з врегулюванням війни в Україні 

Держсекретар США Марко Рубіо назвав складною ситуацію навколо українського питання. Він сказав про це журналістам перед неформальною зустріччю глав МЗС НАТО в Анталії. Про це пише «Главком» із посиланням на турецьку пресу. 

«Ми безперечно зараз у складній ситуації. Ми сподіваємося, що знайдемо спосіб, який посприяє закінченню війни через переговорний процес і запобігатиме можливості будь-якої війни в майбутньому», – сказав глава Держдепартаменту.

За його словами, Вашингтон хоче бачити прогрес у цьому процесі. «Ми подивимося, що відбудеться найближчими днями. Але ми хочемо бачити прогрес у цьому відношенні, – сказав він. – Ми готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яка зможе покласти край конфлікту».

Рубіо повторив, що з погляду США військового вирішення війни в Україні не може бути, тому єдиний спосіб врегулювання – це дипломатія.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Туреччини. Зазначається, що Рубіо прибув до Туреччини на тлі переговорів між Росією та Україною найближчими днями.

Згодом МЗС України повідомило, що Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Політики скоординувати позиції протягом цього «критично важливого тижня».

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати мають багато інших, більш важливих питань у світі. Водночас додає, що певною мірою питання війни в Україні є важливим, але, за його словами, те, що відбувається з Китаєм, «має більше значення у довгостроковій перспективі для світу в майбутньому»

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Теги: США переговори Туреччина Анталія дипломатія Україна Марко Рубіо

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