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Сибіга зустрівся з Рубіо в Анталії перед переговорами з РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сибіга зустрівся з Рубіо в Анталії перед переговорами з РФ
Сибіга та Рубіо зустрілись в Туреччині
фото: МЗС України

Політики скоординувати позиції протягом цього «критично важливого тижня»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Сибіга повідомив, що зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль.

Також політики скоординувати позиції протягом цього «критично важливого тижня».

Зі слів українського міністра, вони також детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися підходами.

Глава МЗС України Сибіга вже провів зустріч із державним секретарем США Рубіо та сенатором Гремом в Анталії
Глава МЗС України Сибіга вже провів зустріч із державним секретарем США Рубіо та сенатором Гремом в Анталії
фото: МЗС України

«Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну», – зазначив глава МЗС України.

Раніше стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Туреччини.

Варто зазначити, що Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що президент України Володимир Зеленський вже вирушив до Туреччини.

До слова, російський диктатор Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі.

Російську делегацію очолить помічник диктатора Путіна Володимир Мединський.

Раніше стало відомо, хто з України полетить до Туреччини на переговори з російською стороною.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

14 травня у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

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Теги: Туреччина Андрій Сибіга Марко Рубіо

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