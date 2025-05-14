Рубіо прибув до Туреччини перед переговорами України та РФ

Рубіо вже приземлився в Анталії

Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що Рубіо прибув до Туреччини на тлі переговорів між Росією та Україною найближчими днями.

Як пише CNN, Рубіо приземлився в Анталії після поїздки з президентом Дональдом Трампом до Саудівської Аравії та Катару.

Варто зазначити, що Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що президент України Володимир Зеленський вже вирушив до Туреччини.

Раніше спецпосланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що разом з державним секретарем США Марко Рубіо відвідає Стамбула у п'ятницю, 16 травня.

Також ми писали, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Центральною темою обговорення стало можливе припинення вогню між Україною та Росією.

До слова, російський диктатор Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі.

Російську делегацію очолить помічник диктатора Путіна Володимир Мединський.

Раніше стало відомо, хто з України полетить до Туреччини на переговори з російською стороною.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сьогодні, у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.