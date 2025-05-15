Зеленський та Ердоган зустрінуться сьогодні в Анкарі: став відомий час і тема перемовин

Ердоган прийме сьогодні у своїй резиденції в Анкарі Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Анкари, де зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і лише після цього ухвалить рішення щодо подальших кроків щодо мирних переговорів з Росією. Сьогодні, 15 травня, Ердоган прийме у своїй резиденції в Анкарі Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство AFP та турецьку пресу.

«Президент Зеленський розпочне свій візит з Ердоганом в Анкарі, і тільки після цього він ухвалить рішення про подальші кроки», – зазначило джерело AFP.

Зустріч лідерів двох країн запланована на 13:00 за київським часом. «Близько 13:00 у Ердогана запланована офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського. Вона пройде у президентському комплексі у столиці. За нею будуть переговори тет-а-тет, далі в розширеному складі і робочий обід», – пишуть журналісти.

Як пише турецька преса, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у четвер до вечора перебуватиме в Анкарі, де заплановано офіційні заходи. Зокрема після цього в нього відбудуться заходи у конгрес-центрі правлячої Партії справедливості та розвитку та в Об'єднанні торгово-промислових палат та бірж Туреччини. Про це свідчить графік роботи турецького лідера, оприлюднений для ЗМІ. Після цього, близько 16:30, Ердоган має бути на заході у центральному офісі правлячої Партії справедливості та розвитку. О 18:00 у нього запланований ще один офіційний захід.

Паралельно з цим у Стамбулі, як очікується, відбудуться переговори делегацій Росії та України. У графіку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана немає зустрічі з делегаціями Росії та України, які проведуть переговори у Стамбулі.

Як повідомляв раніше «Главком», переговори Росії та України у Стамбулі, як і у 2022 році, пройдуть у робочому офісі адміністрації Ердогана.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ уже зробили прогнози щодо того, що принесуть ці перемовини Уккраїни та Росії.