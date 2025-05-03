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Рубіо заявив, що США більше турбують глобальні виклики, ніж війна в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рубіо заявив, що США більше турбують глобальні виклики, ніж війна в Україні
фото з відкритих джерел

Рубіо: Президент має вирішити, скільки ще часу варто присвячувати цьому

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати мають багато інших, більш важливих питань у світі. Як інформує «Главком», про це він сказав в ефірі  Fox News.

Водночас додає, що певною мірою питання війни в Україні є важливим, але, за його словами, те, що відбувається з Китаєм, «має більше значення у довгостроковій перспективі для світу в майбутньому»

«Ми наблизились, ми вперше за три роки бачимо, що може змусити Україну зупинитися, і бачимо, що може змусити росію зупинитись. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще далекі одна від одної», – додав він.

Рубіо зазначив, що США не відмовляються від допомоги в питаннях російсько-української війни, але каже, що президент США Дональд Трамп має визначити, скільки ще Штати будуть посередником в цій війні, якщо Росія та Україна ще не дійшли спільного рішення.

«І ми не збираємось відмовлятися від цього в тому сенсі, що ми не будемо готові допомогти, якщо зможемо. Але настає момент, коли президент має вирішити, скільки ще часу варто присвячувати цьому, якщо одна або обидві сторони все ще не наблизились достатньо», – підкреслив Рубіо.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився.

Венс засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.

 

 
 
 
 

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Теги: росія війна Дональд Трамп Марко Рубіо

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