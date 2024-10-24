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Гутерріш має піти? Видання The Telegraph відреагувало на поїздку генсека ООН до Путіна

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Гутерріш має піти? Видання The Telegraph відреагувало на поїздку генсека ООН до Путіна
«Генеральний секретар ще більше підірвав і без того ослаблений авторитет ООН», – вважає редакція The Telegraph
фото: timesofisrael.com

The Telegraph: візит генсека ООН дає Путіну респектабельність, якої він так прагне

Рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання. Про це пише британське видання The Telegraph у редакційній колонці.

На думку редакції, Гутерріш безсумнівно буде стверджувати, що докладає зусиль для врегулювання війни в Україні. Однак, якщо він так прагне зближення Росії та України, чому він відмовився відвідати мирну конференцію у Швейцарії, задається питанням видання.

Автори також зауважили, що візит Гутеррріша до Казаі відбувся лише кілька днів після того, як генсек ООН «однозначно засудив» операції Ізраїлю проти ХАМАСу та Хезболли. «Тим не менш, пан Гутерріш вважає цілком прийнятним відвідати саміт в Росії, організований Володимиром Путіним, чиї сили обстрілюють цивільне населення в Україні вже більше двох років», – йдеться в матеріалі.

Автори також зазначають, що росіяни не були спровоковані на вторгнення вбивством понад 1000 громадян або захопленням заручників, а розпочали незаконну спробу анексії незалежної країни під надуманим приводом самооборони.

«Генеральний секретар ще більше підірвав і без того ослаблений авторитет ООН, показавши, що у неї подвійні стандарти, коли справа доходить до засудження загибелі мирних жителів. Його дії з надання Путіну респектабельності, якої він так прагне, обурливі», – підкреслює The Telegraph.

Гутерріш обіймає посаду генерального секретаря вже сім років, і його необхідно замінити, щоб зберегти хоч крихту довіри до ООН, вважають автори матеріалу.

Нагадаємо, раніше в ООН прокоментували поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС.

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Теги: ООН війна Антоніу Гутерріш БРІКС

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