Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з Гутеррішем 24 жовтня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані для участі в саміті країн-членів БРІКС. Про це повідомив «Голос Америки».

За даними «Радіо Свобода», російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з Гутеррішем 24 жовтня на полях саміту.

Раніше Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що тривала військова операція Москви в Україні створює «небезпечний прецедент» для світу. Також генсек ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН та обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

Нагадаємо, 21 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані.

Згодом Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою».

Як повідомлялося, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.