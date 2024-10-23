Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС
Антоніу Гуттеріш прибув до Росії
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з Гутеррішем 24 жовтня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до російської Казані для участі в саміті країн-членів БРІКС. Про це повідомив «Голос Америки».

За даними «Радіо Свобода», російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з Гутеррішем 24 жовтня на полях саміту.

Раніше Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що тривала військова операція Москви в Україні створює «небезпечний прецедент» для світу. Також генсек ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, через два місяці після того, як Росія почала вторгнення в Україну, Гутерріш повторив позицію ООН та обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

Нагадаємо, 21 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані.

Згодом Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Володимира Путіна. 

Водночас заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою».

Як повідомлялося, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Читайте також:

Теги: ООН саміт Антоніу Гутерріш Генсек ООН БРІКС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС
Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
«Трамп неодноразово хвалив Гітлера». Ексглава апарату Білого дому зробив заяву
«Трамп неодноразово хвалив Гітлера». Ексглава апарату Білого дому зробив заяву
У бункері «Хезболли» у Бейруті знайдено золото на $500 млн – генерал ЦАХАЛу
У бункері «Хезболли» у Бейруті знайдено золото на $500 млн – генерал ЦАХАЛу
Нідерланди покарали депутата, який опублікував пост із нацистським прапором
Нідерланди покарали депутата, який опублікував пост із нацистським прапором
Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву
Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
13K
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
13K
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії
9983
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю

Новини

23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Вчора, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
21 жовтня, 12:51

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua