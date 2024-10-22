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ООН повідомила, на скільки скоротилося населення України через війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ООН повідомила, на скільки скоротилося населення України через війну
Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном
фото з відкритих джерел

За словами представниці ООН, російське повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію в Україні на більш серйозну

Населення України скоротилося на 10 млн осіб (приблизно на чверть) з початку повномасштабного вторгнення Росії через низку причин. Йдеться про відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер, повідомляє Reuters.

Бауер сказала, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось серйозніше.

«Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі», – сказала вона. Для підтримки стабільного населення потрібен рівень народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Посадовиця заявила, що точний облік впливу війни на населення України доведеться відкласти до закінчення російської агресії, коли нарешті можна буде провести повний перепис. За її словами, безпосередній вплив відчули регіони, які практично знелюдніли, села, де залишилися лише люди похилого віку, та пари, не здатні створити сім'ї.

Найбільша частина скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Військові смерті також були чинником.

«Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч», – сказала вона.

Нагадаємо, Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

Також уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

До слова, інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу.

Теги: біженці українці населення війна демографічна криза

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