Головна Світ Політика
search button user button menu button

ООН прокоментувала поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ООН прокоментувала поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС
Антоніу Гутерріш прийняв запрошення Путіна на саміт БРІКС
фото: golos.com.ua

Фархан Гак: Ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС

Заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20», – йдеться у заяві.

Фархан Гак зауважив, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі». За його словами, генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.

Нагадаємо, 21 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані.

Згодом Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Володимира Путіна. 

Як повідомлялося, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Читайте також:

Теги: росія ООН Антоніу Гутерріш Генсек ООН БРІКС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог стягує сили та резерви для того, аби вичавити ЗСУ
Курська операція: динаміка боїв та нові виклики для українських військових
30 вересня, 12:58
Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, схвалила головний документ Саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії
Генасамблея ООН ухвалила «Пакт заради майбутнього»
23 вересня, 01:17
Наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено
На залізничному мосту в Самарській області стався вибух
28 вересня, 19:43
Норвегія готується до можливих загроз з боку Росії
Норвегія готується до будівництва паркану на кордоні з Росією
30 вересня, 06:57
Український прем'єр (праворуч) та очільник уряду Словаччини провели другі міжурядові консультації
Україна відмовилася продовжувати угоду про транзит газу з РФ
7 жовтня, 15:50
У 2016–2024 роках Чистілін підготував для Кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію РФ
СБУ затримала одного з ідеологів російського вторгнення в Україну
8 жовтня, 14:17
76% росіян підтримують дії російських окупантів в Україні
Скільки росіян вважають, що війна в Україні просувається успішно: дані опитування
10 жовтня, 15:36
На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – це проба сил
Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть ЗСУ
12 жовтня, 19:46
Не виключено, що Росія, у якої є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї
Північна Корея відправила РФ пілотів, які зможуть керувати винищувачами – Newsweek
Вчора, 17:49

Політика

Радикальне рішення Ватикану: місцеву профспілку вперше очолила жінка
Радикальне рішення Ватикану: місцеву профспілку вперше очолила жінка
ООН прокоментувала поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС
ООН прокоментувала поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС
Ізраїль підтвердив ліквідацію нового очільника «Хезболли»
Ізраїль підтвердив ліквідацію нового очільника «Хезболли»
Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Пентагон прокоментував
Витік секретних документів про військові плани Ізраїлю. Пентагон прокоментував
Сибіга отримав незвичайний подарунок від гендиректора компанії Baykar Makina (фото)
Сибіга отримав незвичайний подарунок від гендиректора компанії Baykar Makina (фото)
Сі Цзіньпін заявив, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями»
Сі Цзіньпін заявив, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
72K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
12K
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
9071
Перша жертва прокурорів-інвалідів
7763
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії

Новини

23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Вчора, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
21 жовтня, 12:51

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua