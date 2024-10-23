ООН прокоментувала поїздку генсека до Росії на саміт БРІКС

Фархан Гак: Ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС

Заступник речника генсека ООН Фархан Гак зауважив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на зібрання лідерів БРІКС є «стандартною практикою». Про це повідомляє «Укрінформ».

«Генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20», – йдеться у заяві.

Фархан Гак зауважив, що «ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі». За його словами, генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті.

Нагадаємо, 21 жовтня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані.

Згодом Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на саміт БРІКС у Казані від російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, у Казані стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Російська сторона, як організатор заходу, очікує, що в триденному саміті візьмуть участь представники 36 країн та шість міжнародних організацій, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.