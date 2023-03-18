«Ідеологія консерватизму»: як росіян переконуватимуть проголосувати за Путіна вп’яте
Адміністрація президента Росії сформувала попередні «ідеологічні напрямки» виборчої кампанії у 2024 році
Наративи, які збирається просувати Кремль під час президентської кампанії, обговорили на «закритому засіданні» на початку березня. Про це заявляє російське медіа «Медуза» з посиланням на власні джерела.
За даними «Медузи», виборча президентська кампанія Путіна буде позиціюватися на «ідеології консерватизму», а самого чинного президента Росії будуть показувати у світлі «хранителя традиційних цінностей». Ба більше, кремлівські ідеологи планують робити ставку на риторику «моральної вищості» Росії над іншими. Варто зазначити, що такий наратив і раніше просувався Путіним під час його публічних виступів.
«Медуза», посилаючись на власні джерела, зазначає, що ідеологію консервативного ізоляціонізму для майбутньої президентської кампанії почали розробляти ще у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді в адміністрації президента вважали, що тема «антизахідного консерватизму» має витіснити ідею «русского мира». Зараз ці настанови змінили: тема «русского мира», який об’єднує країни-вихідців з СРСР має поєднуватися з ідеєю про Росію, як державу, що зберігає свої традиції та мало контактує із зовнішнім світом.
На «закритому засіданні» також переконали, що, мовляв, проблем із результатами виборів не буде: в Росії зростає попит на «консерватизм». За даними ще одного російського ЗМІ РБК, підтримка Путіна на виборах у 2024 році має перевершити свої ж результати у 2018 році. Тоді чинного президента Росії за офіційними джерелами підтримало 76,69% населення при явці у 67,54%.
Крім виборів у 2024 році, на «закритому засіданні» обговорили «розвиток» тимчасово окупованих українських територій, а саме: як там повинні працювати державні компанії та бізнес. Також «Медуза» поставила питання прессекретарю Путіна Дмітрію Пєскову з цього приводу. Проте він на них не відповів.
Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.
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