Іран підтвердив покупку російських винищувачів Су-35

Крім винищувачів Іран також анонсував купівлю гелікоптерів, ракет та систем протиповітряної оборони

Сьогодні,15 січня, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі вперше заявив, що Іран купує винищувачі Су-35 в Росії. Про це повідомляє Tasnim news.

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Хейдарі заявив, що літаки будуть доставлені до країни вже на початку нового року за іранським календарем, тобто після 21 березня. Крім винищувачів Іран також анонсував купівлю гелікоптерів, ракет та систем протиповітряної оборони. Проте кількість придбаної техніки чиновник не назвав.

За даними ЗМІ, спочатку російські літаки призначалися для Єгипту, контракт на їхнє постачання Москва і Каїр підписали ще на початку 2019 року. Сума операції на той момент оцінювалася в $2 млрд. Проте потім Єгипет відмовився від літаків, ймовірно, через загрозу санкцій від США.

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Раніше США повідомляли, що Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР і закликав до створення міжконтинентальних балістичних ракет.