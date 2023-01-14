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Постачання зброї Росії: США розкрили плани Ірану та Північної Кореї

Юрій Лящук
glavcom.ua
Постачання зброї Росії: США розкрили плани Ірану та Північної Кореї
Українці гинуть через те, що Іран підтримує Росію
фото з відкритих джерел

Представниця США заявила, що від серпня минулого року Іран передав Росії сотні БПЛА

Іран і Північна Корея, які вже передавали росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань – попри заборону Ради Безпеки ООН. Про це під час засідання Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд.

«Від серпня Іран передав Росії сотні БПЛА на порушення резолюції №2231 Ради Безпеки. Росія використовує ці іранські безпілотники для ударів по енергетичній інфраструктурі України, позбавляючи мільйони українських цивільних електроенергії, тепла та критично важливих послуг серед зими», – сказала вона

Представниця США підкреслила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

«Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії», – продовжила посол, закликавши Тегеран «змінити курс і не робити цих кроків».

Окрім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримку РФ. Однак ця країна надавала зброю ПВК «Вагнер», що є прямим порушенням іншої резолюції Радбезу ООН.

«Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК «Вагнер», – додала представниця США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, як 324 дні війни змінили Росію.

Також Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу.  Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.

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Теги: росія США зброя Іран Північна Корея

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