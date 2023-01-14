Постачання зброї Росії: США розкрили плани Ірану та Північної Кореї

Представниця США заявила, що від серпня минулого року Іран передав Росії сотні БПЛА

Іран і Північна Корея, які вже передавали росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань – попри заборону Ради Безпеки ООН. Про це під час засідання Радбезу ООН заявила постійна представниця США при цій організації Лінда Томас-Грінфілд.

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«Від серпня Іран передав Росії сотні БПЛА на порушення резолюції №2231 Ради Безпеки. Росія використовує ці іранські безпілотники для ударів по енергетичній інфраструктурі України, позбавляючи мільйони українських цивільних електроенергії, тепла та критично важливих послуг серед зими», – сказала вона

Представниця США підкреслила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

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«Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії», – продовжила посол, закликавши Тегеран «змінити курс і не робити цих кроків».

Окрім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримку РФ. Однак ця країна надавала зброю ПВК «Вагнер», що є прямим порушенням іншої резолюції Радбезу ООН.

«Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК «Вагнер», – додала представниця США.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, як 324 дні війни змінили Росію.

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Також Україна обговорила із головою Генасамблеї ООН формулу миру.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.