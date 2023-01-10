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Росія отримала військову допомогу від Північної Кореї – Держдепартамент США 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія отримала військову допомогу від Північної Кореї – Держдепартамент США 
Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки
фото з відкритих джерел

Нед Прайс: «Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема групі Вагнера»

США повідомляють, що Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни. Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише «Голос Америки».

«Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема групі Вагнера», – заявив Прайс.

За його словами, спроби інтегрувати цю допомогу у деяких випадках викликали проблеми для Росії.  «Річ у тім, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Росія була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР», – додав Прайс.

Представник Держдепу також відмітив ефективне використання західної зброї українськими захисниками. «Саме тому українці змогли продемонструвати свою ефективність на полі бою. Вони надзвичайно ефективно використовують зброю та матеріали, які постачають їм США та наші партнери у всьому світі. Ми бачили свідчення цього успіху та ефективності в останні дні», – зазначив Прайс. 

Нагадаємо, Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР і закликав до створення міжконтинентальних балістичних ракет.

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Теги: росія санкції українці Північна Корея Держдепартамент США диктатор зброя

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