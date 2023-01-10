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ЄС обіцяє нові санкції проти Білорусі та Ірану

Олександра Садова
glavcom.ua
ЄС обіцяє нові санкції проти Білорусі та Ірану
фото з відкритих джерел

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС продовжить тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно

Європейський Союз запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Європейський Союз продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей України. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно, жорстким санкційним режимом», – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь чи Іран.

«І ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України», – сказала президента Єврокомісії.

Нагадаємо, У 2023 році Кувейт уп'ятеро – до 2,5 млн тонн збільшить поставки дизпалива до Європи, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії. Кувейт також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.

Раніше повідомляли, що Естонія планує розпочати процедуру конфіскації російських активів. Естонія має намір представити план у той час, коли Європейська комісія розробить загальноблокову угоду про те, як розпорядитися €300 млрд резервів російського центрального банку та ще мільярдами заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями.

До слова, рішення Заходу обвалило експорт російської нафти – морським шляхом він знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік. 

Крім того, через санкції та зниження цін на нафту обвалився російський рубль. Через зниження світових цін на нафту та санкції Заходу, націлені на енергетичний сектор РФ, рубль посилив різке падіння у грудні і досяг восьмимісячного мінімуму.

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Теги: Білорусь росія санкції Іран Європейський союз

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