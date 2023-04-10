Іран заявив про успішні випробування нового дрона: що про нього відомо

Безпілотник може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг

Іран розробив новий дрон-камікадзе Me'raj-532 і вже успішно випробував його. Про це заявив голова науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції Алі Кухестані, передає Tasnim News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота становить 3,6 км, а в повітрі він може перебувати до трьох годин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є придатним варіантом для швидкого реагування», – пише видання.

Нагадаємо, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що іранські «Шахеди» є малошвидкісними цілями, а це означає, що для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.

До слова, російські загарбники намагаються маскувати дрони під час атак по Україні, використовуючи рельєф і русла річок.