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Іран заявив про успішні випробування нового дрона: що про нього відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іран заявив про успішні випробування нового дрона: що про нього відомо
Новий іранський дрон Me’raj-532
фото: Tasnim News

Безпілотник може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг

Іран розробив новий дрон-камікадзе Me'raj-532 і вже успішно випробував його. Про це заявив голова науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції Алі Кухестані, передає Tasnim News.

Зазначається, що цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота становить 3,6 км, а в повітрі він може перебувати до трьох годин.

«Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є придатним варіантом для швидкого реагування», – пише видання. 

Нагадаємо, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що іранські «Шахеди» є малошвидкісними цілями, а це означає, що для їх ураження найкраще використовувати великокаліберні кулемети.

До слова, російські загарбники намагаються маскувати дрони під час атак по Україні, використовуючи рельєф і русла річок. 

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Теги: озброєння безпілотник Іран

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