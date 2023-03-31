Нічний удар: звідки і скількома дронами атакували окупанти Україну

У ніч на 31 березня окупанти атакували Україну дронами Shahed

Знищено дев’ять із десяти ударних дронів

Із 21:10 30 березня до 01:30 31 березня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131. Також у небі зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакував з північного напрямку: Брянська область РФ, через Сумську та Чернігівську області.

«Загалом знищено дев’ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряного командування «Схід», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 30 березня завдали ракетних ударів по Харкову.

За даними Генштабу ЗСУ, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев’ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів ворог задіяв десять ударних БпЛА типу «Шахед-136», дев’ять з них знищили наші захисники.