Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)

«Сучасна війна – це війна перш за все дронів і артилерії»

Порошенко: найближчим часом у нас з’являться новітні дрони Autel EVO 4T

Петро Порошенко зустрівся із естонськими виробниками дронів Autel. Як повідомив п’ятий Президент на своїй сторінці у Facebook, на зустрічі, зокрема, йшлося про нову модель дронів Autel EVO 4T.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найближчим часом у нас з’являться нові дрони Autel EVO 4T. Робимо все, щоб одними з перших завезти ці новітні інноваційні розробки в Україну для наших військових. Також з естонськими виробниками спільно готуватимемо операторів для їх обслуговування», – повідомив Петро Порошенко.

«Сучасна війна – це війна перш за все дронів і артилерії. Тож робимо все, аби наша арта мала найсучасніші очі. Разом наближаємо нашу Перемогу», – пише Порошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, у липні 2022 року Фонд Порошенка, компанія «Рошен» і волонтери купили в Естонії 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ – зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.

«Це – сотні дронів, ціла армія, яка відбуває до Збройних Сил. Вони будуть давати розвідувальні дані і робити більш ефективною роботу нашої артилерії, рятувати життя наших розвідувальних підрозділів, допомагати протитанковим підрозділам. Поїдуть до Десантно-штурмових військ, в морську піхоту, в сухопутні війська. І будуть робити все для того, щоб забезпечити контрнаступ і перемогу України», – пояснив Порошенко.

Безпілотники – це справжні «очі» для військових, які дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю.

16 серпня 2022 року Петро Порошенко також повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У лютому 2023 року Порошенко побував на виробництві БПЛА Poseidon і відправив чергову партію «пташок» для ЗСУ. «Разом із партнерами-виробниками ми постійно працюємо над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів – щоб передавати арті ще більше інформації, мати більш якісну оптику, «тепло» і більш надійний захист від систем радіо-електронної боротьби. Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі – Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі і має більшу вантажопідйомність», – зазначає Порошенко.

«Ми не просто передаємо безпілотники в українські бригади, а й забезпечуємо їх ремонт. Сьогодні ми домовилися розпочати програму побудови сервісу, складу запасних частин, розширення навчальної програми – як пілотів, операторів дронів, так і техніків», – повідомив Петро Порошенко.

Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа громад» реалізують контракт на постачання понад 20 комплексів (65 «пташок»).