Повітряні сили повідомили, як росіяни маскують свої дрони від української ППО
ЗСУ фіксують запуски БПЛА з території Білорусі
Російські загарбники намагаються маскувати дрони під час атак по Україні, використовуючи рельєф і русла річок. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на брифінг.
Як відзначив Ігнат, ще до деокупації правого берега Дніпра, росіяни запускали БПЛА зазвичай з тимчасово окупованого Криму й окупованої території Херсонської області. Вже після деокупації Херсонської області - почали завдавати удари «Шахедами» зі східного берега Азовського моря.
«Ну і далі, коли вони вже по Дніпру летіли, долітаючи до центральних областей, зокрема до Києва, там їх збивало уже повітряне командування «Центр». Вже, здається, третій раз запускають «Шахеди» саме з півночі, Брянської області», – відзначив Ігнат.
Водночас ЗСУ спостерігали запуски БПЛА з території Білорусі. «Це було по руслу Дніпра, як літаки заходили тоді, маю на увазі на початку вторгнення, так вони пускали і БПЛА. Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб бути малопомітним, – і ракети, і «Шахеди» щоб могли пролітати і досягати своїх цілей», – зауважив Ігнат.
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