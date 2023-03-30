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Прикордонники показали, як збили ворожий дрон поблизу Чернігова (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники показали, як збили ворожий дрон поблизу Чернігова (відео)
фото ілюстративне

Бійці української прикордонної служби збили російський «шахіда», який летів у напрямку Чернігова. Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

«Бійцям ДПСУ вдалося приземлити «шахіда», який летів у напрямку Чернігова. Військові вчергове довели, що безпілотники все ж реально збивати стрілецькою зброєю, проте головним успіхом завдячують злагодженій роботі команди. Емоції били через край, а зараз розуміємо, що це чиїсь врятовані життя», – наголошується у повідомленні.

Раніше ЗСУ показали, як одним пострілом знищили склад БК та техніку росіян біля Бахмута.

Триває 400-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

Теги: військові відео Чернігівщина безпілотник ЗСУ війна прикордонники

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