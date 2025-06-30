Історична угода: вперше за 10 років Україна налагоджує міжнародне автоперевезення з Марокко

Нова угода відкриває можливості для торгівлі, логістики та автомобільних перевезень

Україна та Королівство Марокко підписали двосторонню угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Це перша угода про автомобільне сполучення України з африканською країною та перша нова транспортна угода за останні 10 років. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

28 червня у Стамбулі, під час Глобального транспортного форуму, документ підписали заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач та міністр транспорту та логістики Марокко Амбессамад Каюх.

«Ця угода є важливим кроком у розширенні міжнародних транспортних зв’язків України. Важливо наголосити, що це перша угода про автомобільне сполучення з країною Африки. Більше того, за 10 років це перша нова угода про автомобільне сполучення з іноземною державою. Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари. Відповідний запит є від вітчизняного бізнесу та перевізників. Угода сприятиме спрощенню умов для перевізників та розвитку нових маршрутів між нашими країнами», – зазначив Сергій Деркач.

Сергій Деркач і Амбессамад Каюх підписали транспортну угоду, яка відкриває нові можливості для економічної співпраці між державами фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Під час підписання Угоди заступник міністра подякував марокканським колегам за конструктивну співпрацю, постійний діалог та результат. Угода визначає правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту.

Для виконання вантажних перевезень передбачено обмін дозволами. З цією метою сторони проведуть засідання змішаної комісії. Регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, нерегулярне – після обміну дозволами.

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