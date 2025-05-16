Транспортні компанії закликали міністра розвитку Кулебу не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення – лист

Це удар по бюджетним надходженням: транспортні компанії закликали міністра розвитку Кулебу не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення

Оператори інтермодального ринку України звернулися до очільника Міністерства розвитку Олексія Кулеби з проханням не допустити здорожчання контейнерних перевезень Укрзалізниці, адже це призведе до падіння доходів до держбюджету, погіршення фінансового стану самої «УЗ», та стане перепоною для інтеграції України у транспортну систему ЄС. Про це йдеться у листі, який підписали зокрема компанії MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.

«Незважаючи на військові дії та нестабільну економічну ситуацію, учасники ринку контейнерних перевезень докладають максимум зусиль для просування продукції національних виробників на глобальні світові ринки. Завдяки цій роботі за підсумками 2024 року майже вдалося відновити обсяги перевезень вантажів у контейнерах до рівня, який існував до повномасштабного вторгнення. Але дії «Укрзалізниці» нівелюють ці зусилля», – сказано у листі.

Представники компаній нагадали, що наразі «Укрзалізниця» висунула ініціативу щодо вирівнювання вартості перевезень вантажів у контейнерах, під критерії яких можуть підпадасти і завантажені двадцятифутові контейнери масою брутто більше 26 тонн. Ця ініціатива направлена на те, щоб вирівняти вартість перевезень зернових вантажів у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі (хоперах зерновозах). Але натомість вона може призвести лише до переорієнтування вантажів на автошляхи, та до падіння доходів самої «Укрзалізниці».

«На фоні того, що зараз вартість перевезення залізницею і автотранспортом при фактично однакових комплексних цінах схиляється у бік перевезення вантажівками за рахунок часу доставки (1 доба автівкою замість 5 діб залізницею), а також можливості роботи автоперевізників за готівковий розрахунок, підвищення тарифів державного залізничного монополіста фактично виштовхують десятки тисяч контейнерів із залізниці на автомобільні шляхи», – попереджають підписанти.

У такому випадку, замість очікуваних додаткових надходжень, «Укрзалізниця» та її партнери можуть навпаки – втратити сотні мільйонів гривень за рахунок зменшення обсягів перевезень, а державний бюджет отримає додаткове навантаження від збільшення витрат на утримання та ремонт автошляхів.

«Просимо звернути увагу, що якщо і потрібно робити коригування вартості перевезення вантажів в залежності від ваги, то робити це потрібно, спираючись на масу нетто вище ніж 28,5 тонн – виходячи з логіки, що це той сегмент перевезень, який став каталізатором пропозиції підвищення вартості перевезень вантажів у так званих «балкових» контейнерах, і не має стосунку до переважної більшості операторів контейнерних перевезень. Це може покласти край конкурентним баталіям, у які було втягнуто залізничного перевізника між зернотрейдерами, які перевозять збіжжя контейнерами з лінійних елеваторів на елеватори у портах з використанням скритих преференцій та переваг, наданих статусом «інтермодальний поїзд» та окремим договором на організацію їх курсування, і тими, хто використовує для цих перевезень стандартні хопери-зерновози», – наголосили підписанти.

Як відомо, раніше голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту України Орест Климпуш також заявив, що підвищення тарифів на контейнерні перевезення «Укрзалізниці» відкине нас від Євросоюзу – адже розвинута логістична мережа контейнерних перевезень забезпечить нам зростання експорту та збільшення торгівлі.