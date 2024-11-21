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Міністр Кулеба: Говорити про відкриття аеропортів зарано

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міністр Кулеба: Говорити про відкриття аеропортів зарано
Відповідні інституції готові відновити авіасполучення на 95%
фото: Boryspil International Airport/Instagram

Для запуску аеропорту у Львові чи Борисполі знадобиться всього 45 днів

Наразі в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтервʼю «Суспільному».

За словами віцепрем'єра, інституції готові відновити авіасполучення на 95%, а для запуску аеропорту у Львові чи в Борисполі знадобиться всього 45 днів. Утім, найважливіший фактор, який варто враховувати, – це  безпека людей, наголосив Кулеба.

Він вважає, що станом на сьогодні говорити про відновлення авіасполучення недоцільно. Повертатися до цієї теми буде доречно, коли в Україні з'явиться достатньо ППО для захисту аеропорту.

Нагадаємо, раніше старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters говорив, що, попри війну, аеропорт у Львові може запрацювати уже у 2025 році. За його словами, Київ уже понад рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення. 

Як відомо, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. 

Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

Також Садовий висловив сподівання, що у 2024 році Львів матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів.

Теги: авіаперевезення аеропорт Міністерства розвитку громад і територій Олексій Кулеба

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