Глава Федерації роботодавців транспорту: «Укрзалізниця» порушує антимонопольне законодавство

«Укрзалізниця» втручається в роботу ринків – Гусак

Намагання «Укрзалізниці» ввести так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів фактично означає, що перевезення до портів одеського вузла буде дорожчим, ніж перевезення до Ізмаїла. Таким чином, «Укрзалізниця» намагається штучно вирівняти умови конкуренції та втручається в економіку – адже у багатьох випадках порти одеського вузла не тільки більш ефективні, ніж дунайські річкові порти, але й мають різні технічні характеристики. Про це розповів генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак.

«Одеські порти можуть приймати великі океанські кораблі, а дунайські – ні. Якщо в цій ситуації додатково підвищити залізничні тарифи до портів Великої Одеси, то що станеться? Частина вантажів перестане їхати до портів Великої Одеси. Але ця частина не приїде до дунайських портів, бо вона взагалі не буде нікуди їхати – у цьому просто не буде ніякого економічного сенсу. Тобто, це така диверсія проти економіки України», – зауважив експерт.

Він пояснив, що є вантажі, які економічно доцільно відвантажувати на експорт тільки у великих кораблях. У разі, якщо тарифи на вантажні перевезення зростуть, перевозити ці види продукції стане просто невигідно. Таким чином, Україна отримає додаткове зниження виробництва на підприємствах, а «Укрзалізниця» – зниження і залізничних перевезень як таких, і своїх доходів.

«Ми до цієї ініціативи ставимося різко негативно. Це зовсім непотрібне втручання держави в роботу економіки і в роботу ринків, яке містить очевидні ознаки зловживання монопольним становищем. Тому ми рішуче проти і вважаємо, що це лише несе шкоду і економіці України, і державному бюджету України, і самій «Укрзалізниці», – резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізницю» звинуватили у тарифних маніпуляціях у напрямку портів: компанія почала запроваджувати нові коефіцієнти до тарифу в залежності від того, до якого порту направляється вантаж. В результаті найбільший приватний інвестор України, підприємство «АрселорМіталл Кривий Ріг», пригрозило «Укрзалізниці» судовим позовом – адже такі зміни штучні і безпідставні, і є зловживанням монопольним становищем.