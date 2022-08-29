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Ізраїль обговорить ядерну угоду з Іраном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль обговорить ядерну угоду з Іраном
На думку представників Ізраїлю, санкції проти Ірану слід посилити
фото: 24tv.ua

Розвідслужби Ізраїлю готові діяти проти Ірану для захисту інтересів країни

Керівник ізраїльської розвідслужби «Моссад» Давид Барнеа вирушить до Вашингтона цього тижня, щоб запропонувати Ізраїлю відновити угоди з Іраном щодо ядерної зброї. Про це повідомляє Ynet.

Візит запланований на 31 серпня. Очікується, що Барнеа виступить у Сенаті США перед однією з його комісій.

Він також заявив, що розвідслужби Ізраїлю готові діяти проти Ірану для захисту інтересів країни, попри те, що західні країни можуть незабаром домовитися з Тегераном про відновлення дії ядерної угоди.

На думку представників Ізраїлю, санкції проти Ірану слід посилити та створити реальну загрозу військових дій після того, як переговори у Відні про повернення до ядерної угоди 2015 року не дали результатів.

Нагадаємо, Іран і шість держав, серед яких Німеччина, Франція та Британія, уклали у 2015 році Віденську ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Раніше представник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати Америки готові задіяти будь-які інструменти, щоб не допустити створення ядерної зброї Іраном. 

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Теги: Ізраїль США Іран ядерна зброя

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