Вашингтон зробить все аби не дати Ірану створити ядерну зброю, – Держдеп

Сполучені Штати побоюються, що Іран не повернеться до ядерної угоди

У США припускають, що Іран може не повернутися до СВПД

Сполучені Штати Америки готові задіяти будь-які інструменти, щоб не допустити створення ядерної зброї Іраном. Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

США проробляють кроки, які можуть зробити, якщо Іран відмовиться повернутися до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо створення ядерної зброї.

Прайс також зазначив, що США залучені до розробки альтернатив з партнерами, також постійно проводяться дискусії про те, які кроки можна зробити, якщо Іран дасть зрозуміти, що не повернеться до СВПД.

СВПД – політична угода між Іраном та групою держав, відомих як 5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається із США, Росії, КНР, Великобританії, Франції – п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини.

Нагадаємо, що у липні 2015 року влада Ірану уклала зі США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм і Росією так звану ядерну угоду. Вона передбачає низку обмежень для ядерної програми Тегерана в обмін на зняття санкцій із країни.

Проте пізніше на виборах президента США переміг Дональд Трамп, який був запеклим противником цих домовленостей. Він вивів Вашингтон із ядерної угоди й поновив санкції проти Тегерана.

Решта учасників угоди не підтримала це рішення й заявила, що продовжить дотримуватися домовленостей. Натомість Іран у відповідь на дії США почав порушувати угоду та збагачувати уран. Проте сам Іран завжди заперечував намір створити ядерну зброю і каже, що його програма спрямована лише на мирні цілі.