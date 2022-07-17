Безпілотники для Росії. Звідки Іран має таку техніку

бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

Ми воюємо з тіньовими террористичними угруповуваннями, що РФ формувала ці роки

Кілька днів тривають дискусії навколо новоини про те, що Іран передасть РФ свої безпілотні літальні апарати.

І в мене запитали, як так, що підсанкційний Іран розробив та виготовив свої БПЛА, хоча є санкції і т.п. Так ось.

Нижче на фото російській БПЛА Іноходець/Оріон. А поряд з ним Shahed 129.

Є велика ймовірність, що Росія допомогла Ірану зробити беспілотну авіацію

Важко відрізнити, де хто, так?

Окай, переходимо до технічних характеристик:

Оріон: Довжина-8 м, Размах крил - 16.3 м, висота - 3.2 м. Час польоту - 24 г.

Shahed-129: Довжина - 8 м, Размах крил - 16.2 м, висота - 3.2 м. Час польоту - 24 г.

Совпаденіє?(с) Інші характеристики теж ідентичні

Ось вам і відповідь як Іран під санкціями зміг зробити свою беспілотну авіацію.

Це дійсно моє припущення, але думаю, воно близько до істини.

Росія допомогла Ірану зробити беспілотну авіацію постачаючи туда контрабандою комплектуючи, та свій доступ до Європейських/Американських технологій.

Але зараз сама втратила цю можливість, і попала в теж саме положення, що і Іран.

А БПЛА закінчується. Тепер час повертати борг. І Іран його повертає.

Ми воюємо не тільки з Росією. Ми воюємо ще з тим тіньовим ВПК та террорістичними угруповуваннями, що РФ формувала ці роки.

Тому чекаєм апгрейда ПВО від союзників. Воно нам ще знадобиться.

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Джерело: блог Олександра Карпюка

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