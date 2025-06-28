Ізраїль заявляє про нейтралізацію ядерної загрози Ірану після ударів

Замір заявив, що попри те, що Іран може зберігати окремі частини своєї ядерної програми, завдана шкода охопила весь процес виробництва бомби

Армія оборони Ізраїлю: Іран більше не становить ядерної загрози після спільних ударів Ізраїлю та США

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив колегам, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі. За інформацією джерела The Times of Israel, Замір дійшов висновку, що ядерна програма Ірану «відкинулася на роки назад» через значні пошкодження ключових об'єктів та ліквідацію провідних вчених, пише «Главком».

Замір зазначив, що попри те, що Іран може зберігати окремі частини своєї ядерної програми, завдана шкода охопила весь процес виробництва бомби, включаючи знищення ключових вчених, атаки на ключові ядерні об'єкти та інші елементи виробництва й озброєння.

Ці коментарі прозвучали на тлі відмови Ірану задовольнити запит наглядової ради ООН з ядерної безпеки щодо інспекції ядерних об'єктів та матеріалів, що постраждали від ізраїльських та американських бомбардувань. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відхилив це прохання, назвавши його проявом «злого наміру» та заявивши, що воно свідчить про «безглузде» і «зловмисне» наполягання МАГАТЕ.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що він доручив ЦАХАЛ «перешкоджати будь-яким подальшим зусиллям Ірану щодо створення ядерної зброї», додавши, що «імунітет для ворогів Ізраїлю закінчився» після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

«Я доручив Армії оборони Ізраїлю підготувати план примусових дій проти Ірану, який включає підтримку повітряної переваги Ізраїлю, запобігання розвитку ядерної зброї та виробництву ракет, а також реагування на Іран за підтримку терористичної діяльності проти Ізраїлю», – написав Кац на платформі X. Він підкреслив, що «операція «Повстань, лев» була лише попереднім переглядом нової політики Ізраїлю, після 7 жовтня імунітет закінчиться».

Міністр закордонних справ Гідеон Саар додав, що Ізраїль «діяв в останній момент проти безпосередньої загрози йому, регіону та міжнародній спільноті». Він закликав міжнародну спільноту «будь-якими ефективними засобами запобігти отриманню найнебезпечнішої зброї найрадикальнішим режимом у світі».

12-денний конфлікт на Близькому Сході, що завершився припиненням вогню за посередництва США 24 червня, розпочався з удару Ізраїлю по Ірану 13 червня. Ізраїль заявив, що масштабний напад на військових лідерів, ядерні об'єкти, центри збагачення урану та програму балістичних ракет був необхідним для запобігання знищенню єврейської держави.

Іран відповів, запустивши понад 500 балістичних ракет та близько 1100 безпілотників, внаслідок чого в Ізраїлі загинуло 28 людей та тисячі отримали поранення, а ракети влучили в житлові будинки, університети та лікарні. Хоча Іран заперечує прагнення до ядерної зброї, він збагатив уран до рівнів, які не мають мирного застосування, перешкоджав міжнародним інспекторам та розширював свій потенціал у сфері балістичних ракет, що, за словами Ізраїлю, свідчить про кроки до створення озброєння.

У неділю, після хвилі ізраїльських атак, США також бомбардували три ключові ядерні об'єкти, а президент США Дональд Трамп наполягав, що атака відкинула ядерну програму Ірану на «десятиліття». Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу оголосив, що «ми зірвали ядерний проект Ірану».

Проте, єдиної думки щодо ефективності цих ударів немає, і висловлювалися побоювання, чи зміг Іран перемістити свої запаси урану до ударів. Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ, закликав надати інспекторам доступ до ядерних об'єктів Ірану, але Арагчі звинуватив його у «безпосередньому сприянні незаконним бомбардуванням» і заявив, що Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ «доки не буде гарантовано безпеку нашої ядерної діяльності».

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США заявило, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного ураження внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів США, передає «Главком».

Директор ЦРУ Джон Реткліфф запевнив, що наявні достовірні розвіддані про це свідчать

«Йдеться, зокрема, про нову інформацію, отриману з історично надійного та точного джерела/методу, яка підтверджує: кілька ключових іранських ядерних об’єктів були знищені, і на їхнє відновлення підуть роки», – заявив директор ЦРУ Реткліфф.