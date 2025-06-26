Ядерна програма Ірану зазнала серйозного ураження – заява ЦРУ

ЦРУ заявляє, що на відновлення ядерної програми Ірану підуть роки

Центральне розвідувальне управління США заявило, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного ураження внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів США, передає «Главком».

Директор ЦРУ Джон Реткліфф запевнив, що наявні достовірні розвіддані про це свідчать

«Йдеться, зокрема, про нову інформацію, отриману з історично надійного та точного джерела/методу, яка підтверджує: кілька ключових іранських ядерних об’єктів були знищені, і на їхнє відновлення підуть роки», – заявив директор ЦРУ Реткліфф.

За його словами, ЦРУ продовжує збирати додаткову, надійно підтверджену інформацію, аби своєчасно інформувати відповідальних осіб і наглядові органи.

«Коли це буде можливим, ми також надаватимемо оновлення і публічну інформацію американському народу – з огляду на національну важливість цього питання та задля максимальної прозорості», – доповнив він.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру.

Своєю чергою спецпредставник президента США Віткофф заявив, що відновлення іранських ядерних потужностей займе роки.

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю.

Як пише CNN, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, а лише відтермінували її на кілька місяців.

Після цього президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану.

Цьому передувало те, що ЗМІ опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Це розлютило Трампа, який вже вимагав звільнення журналістів та назвав видання CNN й The New York Times «фейковими».

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом. Цей крок відбувся після публікації розвідданих, у яких визначено, що ядерна програма Ірану була зупинена лише через кілька місяців після ударів США.