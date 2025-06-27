Верховний лідер Ірану відповів на ультиматум Трампа

Хаменеї: Трамп дав зрозуміти, що хоче капітуляції Ірану, але цього не станеться

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США будуть задоволені лише капітуляцією Ірану, але цього ніколи не станеться, заявив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї в соцмережі X. За його словами, навіть думати про це безглуздо. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ті, хто знає іранську націю, з глузуванням сприймають слово «капітуляція» щодо Ірану, країни, яка має таку велич, таку історію, таку культуру, сталеву волю народу», – сказав Хаменеї.

Хаменеї зазначив, що про капітуляцію Ірану в одному зі своїх виступів сказав президент США. Мова вже не про збагачення урану та атомної промисловості. Аятолла додав, що заява Трампа розкрила правду: США перебували в конфлікті з Іраном з моменту Ісламської революції, і вони щоразу мали виправдання для нападів. До таких виправдань Хаменеї відніс захист демократії, прав людини, прав жінок, «ядерне питання» та виробництво ракет.

«Вони вигадують різні виправдання, але суть одна – капітуляція Ірану», – сказав Хаменеї.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звернувся до іранського народу, привітавши його з «перемогою» над Ізраїлем після 12 днів протистояння, а також заявив про перемогу над США.

«Я вітаю вас з перемогою над оманливим сіоністським режимом», – заявив Хаменеї.

«Вітаю наш дорогий Іран з перемогою над режимом США. Режим США вступив у війну безпосередньо, оскільки вважав, що в іншому випадку сіоністський режим буде повністю знищений. Він вступив у війну, намагаючись врятувати цей режим, але нічого не досяг». Хаменеї стверджує, що «Ісламська Республіка завдала важкого удару по США. Вона атакувала і завдала шкоди авіабазі Аль-Удейд, яка є однією з ключових американських баз у регіоні».

До слова, Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі багатоцільових винищувачів Chengdu J-10C. Це рішення зумовлене значними втратами Військово-повітряних сил Ірану під час нещодавньої 12-денної війни з Ізраїлем та США. Китайські літаки розглядаються як доступна та швидка альтернатива російським Су-35, поставки яких затримуються.