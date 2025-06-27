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Пентагон повідомив нові деталі атаки на ядерні об’єкти Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пентагон повідомив нові деталі атаки на ядерні об’єкти Ірану
Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану
фото: Maxar

Американці роками вивчали будівництво Іраном підземного сховища у Фордо для збагачення урану

Пентагон повідомив, що атакував ядерні об’єкти Ірану, спираючись на результати секретного проєкту, який започаткували ще у 2009 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн наголосив, що американці роками вивчали будівництво Іраном підземного сховища у Фордо для збагачення урану, й досліджували, як можна завдати ударів, якщо іранці отримають можливість розробити ядерну зброю. «Ви не будуєте багатошаровий підземний бункерний комплекс з центрифугами та іншим обладнанням у горі з будь-якою мирною метою», – пояснив підозри США Кейн.

Водночас посадовець побажав, щоб збитки, завдані ядерній програмі Ірану, оцінила американська розвідувальна спільнота, пояснивши, що військові не «оцінюватимуть власне домашнє завдання». Однак генерал зазначив, що використані для операції бомби GBU-57 вразили цілі та вибухнули, як було заплановано.

За словами Кейна, кожен із шести бомбардувальників B-2 Spirit під покровом темряви скинув на об’єкт у селі Фордо по дві бомби вагою 13 607 кг. Перша бомба зруйнувала бетонний ковпак, встановлений для захисту комплексу, а наступні 11 впали вниз через вентиляційні отвори на вершині гори, повідомив Кейн. Ще дві бомби ніс сьомий B-2 Spirit, які скинув їх на ядерний об’єкт у Натанзі, перш ніш з іншими літаками повертатися на базу в Міссурі.

Кейн наголосив, що пілоти літаків, які супроводжували бомбардувальники, після першої атаки повідомили про «найяскравіший вибух, який коли-небудь бачили».

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що йому невідомі жодні розвідувальні дані, які б свідчили про те, що Іран переміщував свій високозбагачений уран для захисту від ударів США.

Як повідомлялося, найвище керівництво США не знає, куди Іран міг перемістити запаси збагаченого урану після американських ударів по ядерних об'єктах ісламської республіки.  За інформацією The New York Times, ні віцепрезидент США Джей Ді Венс, ні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не знають, де перебуває 400 кг збагаченого до 60% іранського урану. При цьому, удари по ядерній інфраструктурі Ірану могли відкинути її розвиток на 2-5 років, вважає видання.

Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану. Згодом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру. Своєю чергою спецпредставник президента США Віткофф заявив, що відновлення іранських ядерних потужностей займе роки.

Варто зазначити, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. 

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір обмежити обмін секретними матеріалами з Конгресом. Цей крок відбувся після публікації розвідданих, у яких визначено, що ядерна програма Ірану була зупинена лише через кілька місяців після ударів США.

Теги: США Пентагон Іран

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