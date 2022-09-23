Кулеба потролив Лаврова в Радбезі ООН

Кулеба також відреагував на заяви Лаврова на адресу президента Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба потролив міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова за те, що той швидко пішов із засідання Ради Безпеки ООН одразу ж після виступу.

«Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати», – сказав він.

Окрім того, Кулеба відреагував на заяви Лаврова на адресу президента України Володимира Зеленського.

У своєму виступі глава МЗС РФ повторив тези російської пропаганди про «київський режим», заявивши, що міжнародні правозахисні інституції «вибудовують свою політику щодо Зеленського, відштовхуючись від відомого американського принципу: «Він, звісно, сучий син, але він наш сучий син».

«Насправді, єдине, що заслуговує на реакцію в сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, – це неприйнятний жаргон, використаний російським представником щодо президента іноземної держави – президента України», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, 23 вересня, скликає нараду високого економічного рівня.

Раніше Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна щодо так званих «референдумів» рашистів.