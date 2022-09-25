Ядерний шантаж РФ: Україна звернулася із закликом до інших держав

Кулеба: «Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться»

Україна закликає ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

«Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і це неприпустимо», – зазначив Кулеба.

Ядерний клуб – неофіційна назва групи країн, що володіють ядерною зброєю. До неї входять США (з 1945), Росія (перед тим СРСР: з 1949), Велика Британія (1952), Франція (1960), КНР (1964), Індія (1974), Пакистан (1998) і КНДР (2006). Також вважається, що Ізраїль має ядерну зброю.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.