Ядерний шантаж РФ: Україна звернулася із закликом до інших держав
Кулеба: «Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться»
Україна закликає ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
«Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і це неприпустимо», – зазначив Кулеба.
Нагадаємо, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.
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