Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ядерний шантаж РФ: Україна звернулася із закликом до інших держав

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерний шантаж РФ: Україна звернулася із закликом до інших держав
Росія шантажує світ ядерним ударом
фото: ТСН.ua

Кулеба: «Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться»

Україна закликає ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

«Абсолютно неприпустимі безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї. Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і це неприпустимо», – зазначив Кулеба.

Ядерний клуб – неофіційна назва групи країн, що володіють ядерною зброєю. До неї входять США (з 1945), Росія (перед тим СРСР: з 1949), Велика Британія (1952), Франція (1960), КНР (1964), Індія (1974), Пакистан (1998) і КНДР (2006). Також вважається, що Ізраїль має ядерну зброю.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: Вашингтон зброя Ізраїль Індія міністр Пакистан росія Україна Франція шантаж ядерна зброя Дмитро Кулеба

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор давно погрожує знищити увесь світ
Ядерна загроза. Хто зупинить божевільну Росію
23 вересня, 16:23
Варто бути готовими до будь-якого розвитку воєнних дій
Ядерна загроза. Алгоритм по захисту від радіації
17 серпня, 13:27
Завдяки Путіну, росіяни стали ізгоями на десятиліття
Путін – це ядерна бомба, що знищить Росію
16 серпня, 18:08

Політика

Ядерний шантаж РФ: Україна звернулася із закликом до інших держав
Ядерний шантаж РФ: Україна звернулася із закликом до інших держав
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
Радбез ООН обговорить «референдуми» РФ на окупованих територіях України
Радбез ООН обговорить «референдуми» РФ на окупованих територіях України
Зеленський нагородив відзнакою «За мужність та відвагу» три бригади ЗСУ
Зеленський нагородив відзнакою «За мужність та відвагу» три бригади ЗСУ
Зеленський гарантує кожному окупанту, який здасться в полон, три речі
Зеленський гарантує кожному окупанту, який здасться в полон, три речі
Звільнимо Крим і Донбас: звернення Зеленського (відео)
Звільнимо Крим і Донбас: звернення Зеленського (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Арестович заявив, що в Україні можуть мобілізувати 5,5 млн осіб
38K
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
36K
Уникав дружину і втік до парламентського готелю. Деталі вироку екснардепу Колєснікову
22K
Цінний для Росії військовополонений. Нові подробиці обміну Медведчука
15K
Вимагали, щоб їхали з ними: мобілізовані в РФ побили поліцейських (відео)
13K
Натяк Путіну? ЦРУ розкрило модель планування удару по лідеру Аль-Каїди

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту