Ядерна зброя проти українців? США у приватному порядку попередили Путіна про наслідки

Адміністрація Байдена всерйоз стурбована погрозами Москви

За словами офіційних осіб США, Сполучені Штати упродовж кількох останніх місяців надсилали приватні повідомлення до Москви. Це були попередження керівництву Росії про серйозні наслідки, які можуть виникнути після використання нею ядерної зброї. І ці повідомлення лише вкотре підкреслюють те, що президент Байден та його помічники публічно сформулювали ще раніше.

Адміністрація Байдена зумисно вирішила залишити попередження про наслідки ядерного удару дещо розпливчастими, тому Кремль хвилюється щодо того, як Вашингтон може на це відреагувати, заявили деякі чиновники на умовах анонімності, описуючи ці деталі.

Спроба Білого дому культивувати те, що у світі ядерного стримування називається «стратегічною двозначністю», відбувається в той час, як Росія продовжує загострювати свою риторику щодо можливого використання ядерної зброї. Відбувається це тлі мобілізації, спрямованої на придушення російських військових втрат на сході України.

Державний департамент США брав участь у приватному спілкуванні з Москвою, але офіційні особи не сказали, хто саме передав повідомлення і не назвали їхнього повного обсягу та змісту. Зараз ще незрозуміло, чи надіслали Сполучені Штати якісь нові приватні повідомлення за кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін оприлюднив свою останню завуальовану ядерну погрозу. Під час виступу він оголосив про часткову мобілізацію вранці в середу, 21 вересня. Однак один із високопоставлених американських чиновників заявив, що такі повідомлення до Росії упродовж останніх кількох місяців надходили постійно.

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, написав наступного дня у пості в своєму Telegram, що територія на сході України буде «прийнята до складу Росії» після завершення інсценованих «референдумів», і пообіцяв посилити безпеку цих територій.

Медведєв сказав також, що для захисту цієї анексованої території Росія може використовувати не лише свої щойно мобілізовані сили, але й «будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну та зброю, що використовує нові принципи», маючи на увазі гіперзвукову зброю.

«Росія обрала свій шлях, – додав Медведєв. – Шляху назад немає».

Цей коментар прозвучав через день після того, як Путін заявив, що Росія анексує окуповані землі на півдні та сході України та формально включить ці регіони до території, яку Москва вважає своєю. Він сказав, що не блефував, коли пообіцяв використати всі наявні у Росії засоби для захисту територіальної цілісності країни. А це вже прихований натяк щодо використання ядерного арсеналу країни.

Представники адміністрації Байдена підкреслили, що з початку війни 24 лютого 2022 року це не перший раз, коли російське керівництво погрожує застосувати ядерну зброю. Однак при цьому заявили, що немає жодних ознак щодо переміщення Росією свою арсеналу ядерної зброї й підготовки до нападу.

Тим не менше, нещодавні заяви російського керівництва вже дещо конкретніші, ніж попередні. І зроблені вони в той час, коли на полі бою Росія мусить боротися з українським контрнаступом, який підтримує США.

У той час як попередні заяви Кремля, здавалося б, були спрямовані на застереження Сполучених Штатів та їхніх союзників від того, щоб вони не дуже допомагали Україні, то останні коментарі Путіна свідчать про те, що Росія розглядає можливість використання ядерної зброї на полі бою в Україні, щоб закріпити свої здобутки на сході та змусити Київ і його союзників здатися. Про це заявив Деріл Кімбол, виконавчий директор Асоціації контролю за озброєннями, що у Вашингтоні.

«Кожен має визнати і зрозуміти, що зараз це один із найсерйозніших епізодів, якщо не найсерйозніший, коли може бути застосована ядерна зброя упродовж останніх десятиліть, – сказав Кімбол. – Наслідки навіть так званої «обмеженої ядерної війни» були б абсолютно катастрофічними».

Упродовж багатьох років американські ядерні експерти хвилювалися, що Росія може використати малу тактичну ядерну зброю, яку іноді називають «ядерною зброєю на полі бою», з метою сприятливого завершення ковенційної війни на своїх умовах — таку стратегію іноді називають «ескалацією для деескалації».

Конвенційна або традиційна війна – війна, що ведеться з використанням звичайного озброєння та військової тактики

22 вересня представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив британському ITV News, що Росія, можливо, застосує ядерну зброю проти України, щоб «припинити нашу наступальну операцію і знищити нашу державу».

«Це загроза для інших країн, – сказав Скібіцький. – Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на увесь Чорноморський регіон».

Українці намагалися дати сигнал, що навіть російський ядерний удар не змусить їх капітулювати, і це насправді може спричинити протилежний ефект.

«Погрожувати ядерною зброєю… українцям?» Таке риторичне питання 21 вересня у своєму Twitter написав радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк. «Путін ще не зрозумів, з ким має справу», – запевнив він.

В інтерв’ю програмі телеканалу CBS News, яке вийшло у програмі «60 хвилин», Байдена запитали, що б він сказав Путіну, якщо російський лідер таки всерйоз роглядає можливість використання ядерної зброї в конфлікті проти України. «Не треба. Не робіть цього. Не робіть, – сказав Байден. – Ви зміните обличчя війни на несхоже ні на що інше з часів Другої світової війни».

Байден відмовився уточнювати, як Сполучені Штати відреагують, зазначивши лише, що реакція буде «наслідковою» і залежатиме «від масштабів того, що вони робитимуть».

Адміністрація Байдена зіткнеться з кризою, якщо Росія використає малогабаритну ядерну зброю в Україні, яка не є союзником США за договором. Будь-яка пряма військова відповідь США проти Росії створить ризик ширшої війни між наддержавами, що володіють ядерною зброєю. А уникнення такої війни адміністрація Байдена зробила своїм пріоритетом №1 у політиці щодо України.

Метью Кроніг, професор уряду в Джорджтаунському університеті та директор Центру стратегії та безпеки Скоукрофта при Атлантичній раді, стверджував, що найкращим виходом для адміністрації, якщо вона зіткнеться з обмеженим ядерним ударом Росії по Україні, може бути крок на підтримку України – обмежений удар по російських силах або базах, які розпочали атаку.

«Якщо російські сили завдадуть ядерної атаки в Україні, то Сполучені Штати можуть завдати удару безпосередньо по цих силах», — сказав Кроніг. «Таким чином було б надіслане повідомлення про те, що це не велика війна, а обмежений удар. Якщо ви, Путін, то що зробите у відповідь? Не думаю, що відразу скажете: а давайте кинемо всю ядерну зброю на Сполучені Штати».

Але навіть обмежений удар, завданий Росії американськими військовими, вважався б у Вашингтоні безрозсудним багатьма людьми, які виступили б проти ризику повномасштабної війни з Росією, яка має ядерну зброю.

Використання Москвою ядерною зброї може стати першим після атомних бомбардувань Японії Сполученими Штатами в 1945 році фото з відкритих джерел

Джеймс М. Ектон, співдиректор програми ядерної політики у Фонді Карнегі за міжнародний мир, сказав, що на даний момент немає сенсу обмірковувати відповідь США, оскільки існує доволі широкий спектр можливих дій Росії — від підземного ядерного випробування, яке нікому не завдає шкоди, до масштабного вибуху, який знищить десятки тисяч мирних жителів, і немає жодних ознак того, що Путін близький до того, щоб переступити цей поріг.

«Якби Путін справді дуже серйозно думав про неминуче застосування ядерної зброї, то він майже напевно хотів би, щоб ми про це знали, – сказав Ектон. – Він скоріше погрожував би використанням ядерної зброї та змусив нас піти на поступки, ніж фактично піти шляхом її використання».

Цього тижня на Генеральній Асамблеї ООН американські офіційні особи посилили свої зусилля з метою стримування Росії від серйозного розгляду використання ядерної зброї: це було б першим застосуванням ядерної зброї у конфлікті після атомних бомбардувань Японії Сполученими Штатами в 1945 році.

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 22 вересня, держсекретар Ентоні Блінкен, заявив, що «безрозсудні ядерні загрози Росії мають бути негайно припинені».

«Цього тижня президент Путін сказав, що Росія без вагань використає, цитую, «усі наявні системи озброєнь» у відповідь на загрозу його територіальній цілісності. Загроза, яка є ще більш загрозливою, враховуючи намір росіян анексувати великі території України у найближчі дні», – сказав Блінкен. Він має на увазі, що після так званих референдумів на окупованих українських земель Путін вважатиме будь-які зусилля України з їх звільнення нападом на так звану «територію Росії».

Блінкен зазначив, що в січні Росія приєдналася до інших постійних членів Ради Безпеки, підписавши спільну заяву, в якій зазначено, що «ядерну війну ніколи не можна виграти і її ніколи не можна вести».

Джерело: The Washington Post

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)