Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як Шойгу позбавляється конкурента Пригожина: розвідка розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Шойгу позбавляється конкурента Пригожина: розвідка розкрила деталі
Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та активізує конфлікт з «вагнерівцями»
фото з відкритих джерел

Шойгу свідомо не згадує про участь «вагнерівців» у бойових діях на всіх напрямках

Глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу посилює конфлікт із ПВК «Вагнера». Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях і приписує «успіхи» тільки собі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає розвідка, за інформацією російських пропагандистських видань, Шойгу на нараді заявив про нібито повний контроль над Соледаром, Кліщіївкою, Краснопіллям, Благодатним та Миколаївкою Донецької області, а також Підгірним та Лобковим Запорізької області. Чиновник країни-агресора наголосив, що всі вищезгадані «досягнення» є результатом дій російської регулярної армії.

При цьому Шойгу свідомо не згадав про участь «вагнерівців» у бойових діях на всіх напрямках, які він перерахував. У той же час кадрова армія РФ виконує там епізодичну роль «сил підтримки». «Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту серед військово-політичного керівництва Росії», – йдеться в повідомленні розвідки.

Варто зауважити, що з міста Соледар українські військові відійшли ще 25 січня, цю інформацію підтвердило командування ЗСУ. Окупація інших населених пунктів, про захоплення яких розповідав Шойгу, не підтверджується.

Раніше  аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у Москві продовжують відмовляти так «кухареві Путіна» в легітимності та владі в Росії, оскільки Кремль боїться впливу власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. 

Читайте також:

Теги: війна Міноборони армія Миколаїв чиновник військові Сергій Шойгу окупація ПВК Вагнера конфлікт Соледар розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин може бути вигідним Заходу, як ефективний «фахівець» з криміналізації влади
Путіну і Пригожину потрібен третій персонаж, який допоможе зруйнувати Росію
5 лютого, 11:03
Скріншот відео
Зірка студії «Квартал 95» показав, як Гіркін атакує «командира дуршлаків» Пригожина
Вчора, 19:27
Пригожин заявив, що ЗСУ в Бахмуті «нікуди не відступають»
Пригожин спростував заяви пропагандистів про відступ ЗСУ з Бахмуту
5 лютого, 19:35

Політика

Як Шойгу позбавляється конкурента Пригожина: розвідка розкрила деталі
Як Шойгу позбавляється конкурента Пригожина: розвідка розкрила деталі
Уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні
Уряд Німеччини схвалив поставку 178 танків Leopard 1 Україні
Шуба замість чоловіка: вдови окупантів радіють подарунку від благодійників
Шуба замість чоловіка: вдови окупантів радіють подарунку від благодійників
Конфлікт між США та Китаєм: як нові скандали вплинуть на війну в Україні
Конфлікт між США та Китаєм: як нові скандали вплинуть на війну в Україні
Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5
Данія обіцяє Україні списані танки Leopard 1A5
Завод з виробництва безпілотників на території РФ: Іран зробив заяву
Завод з виробництва безпілотників на території РФ: Іран зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
18K
У Росії трапився землетрус
17K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
8106
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
8031
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Сьогодні, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Сьогодні, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Сьогодні, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Сьогодні, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Сьогодні, 11:01
У Росії трапився землетрус
Сьогодні, 10:07

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту