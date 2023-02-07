Як Шойгу позбавляється конкурента Пригожина: розвідка розкрила деталі

Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та активізує конфлікт з «вагнерівцями»

Шойгу свідомо не згадує про участь «вагнерівців» у бойових діях на всіх напрямках

Глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу посилює конфлікт із ПВК «Вагнера». Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях і приписує «успіхи» тільки собі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як зазначає розвідка, за інформацією російських пропагандистських видань, Шойгу на нараді заявив про нібито повний контроль над Соледаром, Кліщіївкою, Краснопіллям, Благодатним та Миколаївкою Донецької області, а також Підгірним та Лобковим Запорізької області. Чиновник країни-агресора наголосив, що всі вищезгадані «досягнення» є результатом дій російської регулярної армії.

При цьому Шойгу свідомо не згадав про участь «вагнерівців» у бойових діях на всіх напрямках, які він перерахував. У той же час кадрова армія РФ виконує там епізодичну роль «сил підтримки». «Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту серед військово-політичного керівництва Росії», – йдеться в повідомленні розвідки.

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Варто зауважити, що з міста Соледар українські військові відійшли ще 25 січня, цю інформацію підтвердило командування ЗСУ. Окупація інших населених пунктів, про захоплення яких розповідав Шойгу, не підтверджується.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у Москві продовжують відмовляти так «кухареві Путіна» в легітимності та владі в Росії, оскільки Кремль боїться впливу власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина.