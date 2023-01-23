Конфлікт путінських «еліт». Структура міноборони Росії подала рекордну кількість позовів до фірм Пригожина

Журналісти зазначають, що у команд міноборони та Пригожина з початку війни відкриті розбіжності

Компанії Пригожина звинувачують у постачання війська неякісною їжею

Засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» труїть армію. «Дочка» Міноборони подала до компаній Пригожина рекордну кількість позовів через постачання військ неякісною їжею у перший рік війни. Таку інформацію оприлюднив один з російських телеграм-каналів.

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За його даними, дочірня компанія Міноборони АТ «Воєнторг» подала у 2022 році 560 позовів на загальну суму більш ніж у 107 млн рублів до постачальників їжі для армії, пов'язаних з Євгеном Пригожиним.

Дочірня компанія Міноборони АТ «Воєнторг» подала у 2022 році 560 позовів тг-канал

«Це рекордна кількість позовів за весь рік позовів між відомством і постачальником, хоч і не рекордна сума. Найбільше грошей «Воєнторг» вимагав з компаній Пригожина у 2020 році – 197,1 млн рублів (рекорд стався завдяки позову на 60 млн рублів до пов'язаної з Пригожиним компанією «Головна лінія»). Але з початком війни проти України кількість порушень у постачанні армії (у тому числі через зміну логістики) — зросла і кількість претензій у судах», – зазначають журналісти.

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АТ «Воєнторг» постійно судиться з компаніями, пов'язаними з Пригожиним.

«Це компанії які не лише поставляють продукти, а й організують приготування їжі у військових частинах. Ревізори знаходять регулярні порушення: недовага страв, прострочені продукти, заміну заявлених продуктів на замінники іншої якості, виявлену в їжі кишкову паличку, кухарів без медичних книжок, порушення у зберіганні тощо», – йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що у команд Шойгу та Пригожина з початку війни відкриті розбіжності.

««Кухар Путіна» звинувачував офіційну владу в тому, що вона не підтримують його ПВК і не відзначає заслуги його найманців. Він публічно критикував підлеглих Шойгу генералів Олександра Лапіна та Валерія Герасимова через своїх найманців. «Ти п*дор!», Кричали вони Герасимову на відео. Причому критикували його за погане постачання військ», – пишуть журналісти.

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За їхніми даними, в апаратній боротьбі поки що перемагає Шойгу: він призначив Лапіна головою штабу сухопутних військ, а Герасимова — командувачем усієї групи на фронті.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, із 50 тис. ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер», на фронті залишилося лише 10 тис. Інші або загинули, або стали дезертирами. Дезертирувати, за даними ЗМІ, ув'язнені «вагнерівці» «зі страшною силою» почали ще восени.

До слова, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади. Про це йдеться у звіті ISW.

Крім того, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), зірка засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина почала згасати: російський диктатор Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію. До такого висновки аналітики дійшли, виходячи, зокрема, з тієї обставини, що Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.