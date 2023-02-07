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Кремль боїться впливу Пригожина: аналітики ISW знайшли докази

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль боїться впливу Пригожина: аналітики ISW знайшли докази
фото з відкритих джерел

Зменшення залежності окупантів від сил «Вагнера» навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Пригожина в Кремлі

У Москві продовжують відмовляти так «кухареві Путіна» в легітимності та владі в Росії, оскільки Кремль боїться впливу власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначаєть, у Кремлі для цього, зокрема використали позов Пригожина проти російського журналіста Олексія Венедиктова. Так, 6 лютого суд в Москві відмовився визнати бізнесмена власником і засновником ПВК «Вагнера» після повторного розгляду його позову проти Венедиктова. 

Пригожин ще у червні 2021-го подав до суду на журналіста, аби спростувати заяву Венедиктова про те, що він є власником «вагнерівців». Суд визнав тоді інформацію недостовірною. 

Проте, 19 січня 2023-го року олігарх спробував скасувати рішення суду. Мовляв, журналіс Венедиктов не брехав. Аналітики вважають, що зробив це для того, аби компенсувати зниження свого впливу після заміни «вагнерівців» навколо Бахмута на Донеччині підрозділами регулярної армії Росії.

«Це підтверджує, що зменшення залежності російської армії від сил «Вагнера» навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Пригожина в найближчому оточенні Кремля», – зазначили аналітики.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що зірка Пригожина почала згасати.

Український інститут майбутнього спрогнозував долю Пригожина і визначив на скільки часу вистачить «вагнерівців».

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Теги: ПВК Вагнера росія влада

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