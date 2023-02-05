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Пригожин спростував заяви пропагандистів про відступ ЗСУ з Бахмуту

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пригожин спростував заяви пропагандистів про відступ ЗСУ з Бахмуту
Пригожин заявив, що ЗСУ в Бахмуті «нікуди не відступають»
фото з відкритих джерел

ЗСУ б'ються до останнього, зазначив Пригожин

Російський підприємець, власник ПВК Вагнера Євген Пригожин спростував повідомлення окремих пропагандистів про нібито відступ захисників України з міста Бахмут Донецької області. Про це Пригожин повідомив у себе в телеграмі.

«Прояснюю ситуацію. ЗСУ нікуди не відступають. ЗСУ б'ються до останнього», - зазначив Пригожин.

За його словами, «у північних кварталах Артемівська (Бахмута - ред.) йдуть запеклі бої за кожну вулицю, кожну хату, кожну сходову клітку».

Як наголосив Євген Пригожин, відступ українських сил «не відбувається ані у північних кварталах, ані у південних, ані у східних».

Перед цим російські ресурси поширили новину про «відступ ЗСУ» із «північних кварталів» Бахмута.

Раніше повідомлялося, що Пригожин вербує у «Вагнер» вивезених до РФ українських в’язнів.

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Теги: Міноборони рейтинг ПВК Вагнера Бахмут Соледар

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