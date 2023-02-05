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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Путіну і Пригожину потрібен третій персонаж, який допоможе зруйнувати Росію

glavcom.ua
Пригожин може бути вигідним Заходу, як ефективний «фахівець» з криміналізації влади

Росія перетворюється на світового ізгоя

Як це не дивно звучить, може виявитися, що «кухар» і рецидивіст, господар банди зеків та найманців, висхідна зірка російського політичного небосхилу, власник ПВК «Вагнер» Пригожин може бути вигідним Заходу, як ефективний «фахівець» з криміналізації влади та дефрагментації армії.

Але вдвох із Путіним вони не впораються із завданням деградації Росії та перетворення її на світового ізгоя, а не лідера нового світового порядку, як обіцяє Путін.

Потрібен третій персонаж, як герой, з іншою історією, іміджем і функціями, який грав роль «Спасителя Росії». Це третій оригінальний персонаж у Великій грі руйнуватиме Росію, але з іншого боку.

Головне, що він буде «новим обличчям» і виглядатиме як «Спаситель Росії» чи Визволитель». Це відповідає алгоритмам історії Росії.

Джерело
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Теги: путін ПВК Вагнера війна росія

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