Пригожин може бути вигідним Заходу, як ефективний «фахівець» з криміналізації влади

Росія перетворюється на світового ізгоя

Як це не дивно звучить, може виявитися, що «кухар» і рецидивіст, господар банди зеків та найманців, висхідна зірка російського політичного небосхилу, власник ПВК «Вагнер» Пригожин може бути вигідним Заходу, як ефективний «фахівець» з криміналізації влади та дефрагментації армії.

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Але вдвох із Путіним вони не впораються із завданням деградації Росії та перетворення її на світового ізгоя, а не лідера нового світового порядку, як обіцяє Путін.

Потрібен третій персонаж, як герой, з іншою історією, іміджем і функціями, який грав роль «Спасителя Росії». Це третій оригінальний персонаж у Великій грі руйнуватиме Росію, але з іншого боку.

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Головне, що він буде «новим обличчям» і виглядатиме як «Спаситель Росії» чи Визволитель». Це відповідає алгоритмам історії Росії.