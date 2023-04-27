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США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Ірану
фото з відкритих джерел

Згідно із заявою офіційних осіб США прийняті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники

Сполучені Штати Америки запроваджують додаткові санкції проти угруповань у Росії та Ірані, які причетні до захоплення американців у заручники. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається у повідомленні, дане рішення пов'язано зі спробою запобігти у подальшому захопленню заручників і потенційно забезпечити звільнення громадян, які зараз перебувають під вартою. Йдеться про Федеральну службу безпеки Росії та розвідувальну організацію Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Згідно із заявою офіційних осіб США прийняті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців у заручники.

«Ми також показуємо, що не можна вдаватися до такої жахливої поведінки, використовуючи людей як пішаків, як розмінну монету, не розплачуючись за це, і ось деякі з наслідків», – зазначив представник адміністрації.

Рішення про введення санкцій прийнято на тлі кількох гучних випадків неправомірного затримання американців.

Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили США відсторонили двох командирів підрозділу Національної гвардії, де служив Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретної інформації.

Теги: росія Іран США звільнення заручники санкції

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