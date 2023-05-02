Зеленський анонсував великий санкційний пакет проти РФ: звернення (відео)
Глава держави провів сьогодні військовий кабінет
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як українських, так і спільних із партнерами. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
«Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром», – сказав він.
Також сьогодні відбувся військовий кабінет. Зазначається, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації найбільш важливих оборонних та активних дій.
«Третє – міжнародні заходи. Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час», – продовжив глава держави.
Крім того, президент сьогодні провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем.
«Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами», – розповів Зеленський.
Також в українського лідера сьогодні були міжнародні зустрічі й розмови – зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту. А також поговорив із головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів.
«Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою заради нашої держави, на бойових постах та на бойових завданнях! Особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок. Справді результативно! Дякую, хлопці!», – завершив президент.
Нагадаємо, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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