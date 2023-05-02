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Зеленський анонсував великий санкційний пакет проти РФ: звернення (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував великий санкційний пакет проти РФ: звернення (відео)
Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з делегацією парламенту Португалії
фото: Офіс президента

Глава держави провів сьогодні військовий кабінет

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як українських, так і спільних із партнерами. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром», – сказав він.

Також сьогодні відбувся військовий кабінет. Зазначається, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації найбільш важливих оборонних та активних дій.

«Третє – міжнародні заходи. Цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи, міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час», – продовжив глава держави.

Крім того, президент сьогодні провів нараду з главою уряду Денисом Шмигалем.

«Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами», – розповів Зеленський.

Також в українського лідера сьогодні були міжнародні зустрічі й розмови – зустрівся з делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту. А також поговорив із головою Африканського Союзу, Президентом Коморських Островів.

«Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою заради нашої держави, на бойових постах та на бойових завданнях! Особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють Бахмутський напрямок. Справді результативно! Дякую, хлопці!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський війна Україна ЗСУ санкції

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