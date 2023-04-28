Через санкції рекордно впав експорт улюбленого напою росіян

Горілчані компанії РФ б`ють на сполох – більшість країн світу заборонили експорт їхньої горілки

Через санкції експорт російської горілки у першому кварталі 2023 року впав на 77% порівняно з показниками минулого року, до 752 тисяч літрів у перерахунку на чистий спирт. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на непублічну інформацію Федеральної митної служби Росії.

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У грошовому еквіваленті поставки знизилися на 76,8% до $6,33 млн. Представники ФМС, однак, ці дані коментувати відмовився. Митники пояснили, що інформація про зовнішню торгівлю за окремими товарними групами тимчасово не надається.

Директор Центру досліджень федерального та регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіз пов'язав різке обвалення експорту з санкціями та втратою ринків ЄС, США та Канади, на які припадало до третини всіх поставок за кордон. Європейська та американська влада заборонила ввезення російської горілки ще у 2022 році, а Канада почала обмежувати постачання у лютому. Проте ці санкції ніяк не вплинуть на внутрішнє споживання, вважає Дробіз.

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Нагадаємо, керівництво кафе в японському місті Саппоро, провінція Хоккайдо, звільнило офіціантку після звинувачень у тому, що вона нібито додавала свою кров до коктейлів, які готувала для гостей закладу. Представники кафе Mondaiji повідомили в Twitter-акаунті, що одна з офіціанток втратила роботу через звичку підмішувати свою кров у коктейлі, які вона готувала для клієнтів. Коли про те, що сталося, стало відомо, кафе було закрито на один день для заміни всіх склянок для напоїв. Ім'я звільненої офіціантки заклад не розголошує, як і причини її вчинку.