Європарламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу

Обговорення резолюції щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу відбудеться у четвер

Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців. Про це повідомляється в порядку денному пленарного засідання Європарламенту на наступний тиждень.

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Згідно з графіком відповідну резолюцію європарламентарі розглянуть у найближчий четвер, 15 грудня

«Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом», – зазначено в анонсі.

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У першій половині дня 15 грудня європарламентарі обговорять цю тему. А між 13:00 та 15:00 за київським часом відбудеться голосування.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови ухвалили декларації щодо засудження Голодомору як геноциду українського народу.

Також президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Разом з тим німецький Бундестаг 30 листопада визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.