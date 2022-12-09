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Європарламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу

Альона Боженко
glavcom.ua
Європарламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу
Європарламент розгляне визнання Голодомору геноцидом українців
фото ілюстративне

Обговорення резолюції щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу відбудеться у четвер

Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців. Про це повідомляється в порядку денному пленарного засідання Європарламенту на наступний тиждень.

Згідно з графіком відповідну резолюцію європарламентарі розглянуть у найближчий четвер, 15 грудня

«Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом», – зазначено в анонсі.

У першій половині дня 15 грудня європарламентарі обговорять цю тему. А між 13:00 та 15:00 за київським часом відбудеться голосування.

Нагадаємо, Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови ухвалили декларації щодо засудження Голодомору як геноциду українського народу.

Також президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Разом з тим німецький Бундестаг 30 листопада визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

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Теги: геноцид Європарламент Голодомор 1932-1933 років

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