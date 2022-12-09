Європарламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу
Обговорення резолюції щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу відбудеться у четвер
Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців. Про це повідомляється в порядку денному пленарного засідання Європарламенту на наступний тиждень.
Згідно з графіком відповідну резолюцію європарламентарі розглянуть у найближчий четвер, 15 грудня
«Заява комісії – 90 років після Голодомору: визнання масового вбивства через голод геноцидом», – зазначено в анонсі.
У першій половині дня 15 грудня європарламентарі обговорять цю тему. А між 13:00 та 15:00 за київським часом відбудеться голосування.
Нагадаємо, Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови ухвалили декларації щодо засудження Голодомору як геноциду українського народу.
Також президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Разом з тим німецький Бундестаг 30 листопада визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Коментарі — 0