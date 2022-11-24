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Парламенти Молдови та Ірландії визнали Голодомор геноцидом українського народу

Надія Клочко
glavcom.ua
Парламенти Молдови та Ірландії визнали Голодомор геноцидом українського народу
Парламент Молдови та верхня палата парламенту Ірландії визнали Голодомор геноцидом українців
фото із відкритих джерел

26 листопада 2022 року в Україні і світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів

Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови ухвалили декларації щодо засудження Голодомору як геноциду українського народу.

Парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію. Також перед голосуванням депутати від комуністів та партії «Шор» вийшли з сесійної зали.

«Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу», – йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

«Пам'ять Голодомору і прихильність загальнолюдським цінностям зобов'язує нас до солідарності з українським народом задля припинення політики геноциду українського народу у XXI столітті та порятунку миру і свободи на європейському континенті», – йдеться в документі.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це інформує посольство України в Ірландії.

Сьогодні на засіданні уряду Ірландії депутати проголосували засудили геноцид українців у 30-х роках минулого століття.

«Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами», – йдеться в повідомленні.

Парламенти Молдови та Ірландії визнали Голодомор геноцидом українського народу фото 1

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Німеччини з закликом визнати Голодомор геноцидом українців. 

Також раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років Ірландія Молдова

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