Парламенти Молдови та Ірландії визнали Голодомор геноцидом українського народу

26 листопада 2022 року в Україні і світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів

Верхня палата парламенту Ірландії, а також парламент Молдови ухвалили декларації щодо засудження Голодомору як геноциду українського народу.

Парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію. Також перед голосуванням депутати від комуністів та партії «Шор» вийшли з сесійної зали.

«Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу», – йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

«Пам'ять Голодомору і прихильність загальнолюдським цінностям зобов'язує нас до солідарності з українським народом задля припинення політики геноциду українського народу у XXI столітті та порятунку миру і свободи на європейському континенті», – йдеться в документі.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це інформує посольство України в Ірландії.

Сьогодні на засіданні уряду Ірландії депутати проголосували засудили геноцид українців у 30-х роках минулого століття.

«Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Німеччини з закликом визнати Голодомор геноцидом українців.

Також раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.