Уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні ухвалив постанову з засудженням Голодомору в Україні

Президія уряду Чеченської республіки Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія.

«Сьогодні, коли Росія знову чинить агресію щодо України, дуже важливо називати історичні події своїми іменами. Протягом усієї історії, прикриваючись заявами про дружбу та «братні народи», Москва намагалася знищити українців. Одним із прикладів цього є штучно організований голод 1932-1933 років, який забрав до 7 млн життів українських селян. Він став результатом політики насильницької колективізації, яку проводив уряд Радянського Союзу, який вважав українське селянство опорою для національного руху і тому вживав заходів щодо його знищення. У селян забирали не лише зерно, а й усі продукти харчування і навіть те, що можна було обміняти на продукти, прирікаючи їх на голодну смерть. В Україні Голодомор сприймається як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР», – зазначається у повідомленні.

В Уряді Ічкерії наголошують, що чеченський народ із розумінням та співчуттям ставиться до боротьби українців за незалежність, адже у наших народів однакові цілі та спільний ворог.

«Чеченський народ із глибоким розумінням та співчуттям ставиться до боротьби українців за незалежність. У наших народів однакові цілі та спільний ворог. Наш народ вдячний українському народу, президенту України та Верховній Раді України за визнання 18 жовтня 2022 року Україною Чеченської Республіки Ічкерія – тимчасово окупованої РФ – Росією територією та засудження геноциду чеченського народу», – йдеться в постанові.

Відповідну постанову підписала Алла Дудаєва, голова Президії уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Нагадаємо, раніше уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Ахмедом Закаєвим звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом щодо визнання її незалежності. Закаєв під час перебування в Україні надав Зеленському та уряду України пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки, факт її окупації, і записали звернення, надали супроводжуючі документи про необхідність визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Ічкерія.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

Прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв раніше закликав владу України слідом за незалежністю Чечні визнати також незалежність Дагестану.