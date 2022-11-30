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Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців (відео)
Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
фото з відкритих джерел

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук

Німецький Бундестаг сьогодні, 30 листопада, визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, а також  пресслужба німецького уряду.

«Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу. Я щиро дякую кожному, хто так боровся за схвалення цього рішення тут в Німеччині», – зазначив Макеєв.

Як йдеться у повідомленні німецького уряду, депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом.

«Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію», - йдеться у документі.

Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.

«Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу. До них належать Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, воєнні злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність», - йдеться у резолюції.

Раніше повідомлялося, що Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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Теги: Бундестаг вбивство геноцид Голокост злочин Німеччина партії посол Україна Голодомор 1932-1933 років

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