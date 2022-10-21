Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейський експерт похвалив Польщу за підготовку до війни з Росією 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Європейський експерт похвалив Польщу за підготовку до війни з Росією 
РФ не раз погрожувала Польщі нападом
фото з відкритих джерел

«Рішення Польщі щодо закупівлі озброєнь, зокрема, у Південної Кореї, базується на оцінці загроз» 

Польща зробила ставку на американські озброєння, закуповує у США літаки, танки, і також разом з тим останнім часом вона почала закуповувати багато озброєнь у Південної Кореї. У розмові з «Главкомом» незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель пояснив, чому це правильний підхід із боку Варшави.

«Рішення Польщі із закупівлі озброєнь, зокрема, в Південної Кореї, базується на оцінці загроз. Польща, як і країни Балтії, перебувають на передньому фланзі НАТО. Це перше. А друге – Польща виходить з того, щоб отримати якомога швидше необхідні для оборони системи танки, літаки уже сьогодні, не чекаючи багато років на кращі за своїми показниками американські озброєння», – пояснив аналітик.

Польща ухвалила рішення виділяти на оборону не 2%, а 3% ВВП, оскільки вважає, що такі інвестиції потрібно робити сьогодні, не чекаючи 5-10 років.

Крім того, не варто забувати, що Польща щодо свого захисту покладається на НАТО. Та якщо говорити про якісь системи озброєнь НАТО, то їх не так багато. Це декілька літаків Awacs і військово-транспортних літаків, які можна використовувати за рахунок бюджету НАТО. Але бюджет Альянсу на спільні проєкти невеликий.

«Важливо відзначити, що лише країни відповідають за те, щоб, наприклад, командувач збройними силами НАТО міг використовувати різні елементи озброєнь. Відтак вибір конкретних елементів військової техніки залежить від кожної країни», – каже Пшель.

Крім того, Роберт Пшель вважає, що деякі країни ЄС посилили вплив у світі через війну в Україні.

Читайте також: Аналітик Роберт Пшель: Путін взагалі не розуміє реальності
Теги: бюджет інвестиції озброєння Польща танки НАТО

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберт Пшель, незалежний аналітик
Аналітик Роберт Пшель: Путін взагалі не розуміє реальності Інтерв’ю
Вчора, 09:55
Сторони обговорили продовження допомоги українській армії
Україна і Польща обговорили взаємодію країн в рамках НАТО
4 жовтня, 06:05
Дуда: «Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресор не буде вигнаний»
Анексія територій України. Польща зробила заяву
30 вересня, 19:22

Політика

Європейський експерт похвалив Польщу за підготовку до війни з Росією 
Європейський експерт похвалив Польщу за підготовку до війни з Росією 
Зробив честь для України. Король Британії прийняв вірчі грамоти іноземних послів
Зробив честь для України. Король Британії прийняв вірчі грамоти іноземних послів
Ердоган запланував розмову із Зеленським та Путіним
Ердоган запланував розмову із Зеленським та Путіним
Лукашенко оглянув дрони білоруського виробництва: чи застосують їх проти України
Лукашенко оглянув дрони білоруського виробництва: чи застосують їх проти України
Чи наважиться Лукашенко ввести війська в Україну? Прогноз від американського експерта
Чи наважиться Лукашенко ввести війська в Україну? Прогноз від американського експерта
Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона
Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Технічно» замінив: Митрополит Онуфрій відреагував на скандал з єпископом-колаборантом
34K
У чиїх руках доля Путіна. Європейський експерт склав прогноз для диктатора
33K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
29K
Підрив Каховської ГЕС. Путін готується повторити злочин Сталіна?
29K
Кремль розпочав свій останній бій
24K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні

Новини

Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Сьогодні, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Вчора, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Вчора, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Вчора, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
19 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту