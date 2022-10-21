Європейський експерт похвалив Польщу за підготовку до війни з Росією 

«Рішення Польщі щодо закупівлі озброєнь, зокрема, у Південної Кореї, базується на оцінці загроз»

Польща зробила ставку на американські озброєння, закуповує у США літаки, танки, і також разом з тим останнім часом вона почала закуповувати багато озброєнь у Південної Кореї. У розмові з «Главкомом» незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель пояснив, чому це правильний підхід із боку Варшави.

«Рішення Польщі із закупівлі озброєнь, зокрема, в Південної Кореї, базується на оцінці загроз. Польща, як і країни Балтії, перебувають на передньому фланзі НАТО. Це перше. А друге – Польща виходить з того, щоб отримати якомога швидше необхідні для оборони системи танки, літаки уже сьогодні, не чекаючи багато років на кращі за своїми показниками американські озброєння», – пояснив аналітик.

Польща ухвалила рішення виділяти на оборону не 2%, а 3% ВВП, оскільки вважає, що такі інвестиції потрібно робити сьогодні, не чекаючи 5-10 років.

Крім того, не варто забувати, що Польща щодо свого захисту покладається на НАТО. Та якщо говорити про якісь системи озброєнь НАТО, то їх не так багато. Це декілька літаків Awacs і військово-транспортних літаків, які можна використовувати за рахунок бюджету НАТО. Але бюджет Альянсу на спільні проєкти невеликий.

«Важливо відзначити, що лише країни відповідають за те, щоб, наприклад, командувач збройними силами НАТО міг використовувати різні елементи озброєнь. Відтак вибір конкретних елементів військової техніки залежить від кожної країни», – каже Пшель.

Крім того, Роберт Пшель вважає, що деякі країни ЄС посилили вплив у світі через війну в Україні.