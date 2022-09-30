Анексія територій України. Польща зробила заяву

«Відчайдушні дії Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією»

Польща засуджує та не визнає рішення російського диктатора Володимира Путіна про анексію територій України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у Twitter.

«Польща засуджує спроби Росії анексувати територію України і ніколи не визнає їх. Ми продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресор не буде вигнаний. Сьогоднішні відчайдушні дії Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією», – написав він.

Як відомо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, теж засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи.