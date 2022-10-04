Україна і Польща обговорили взаємодію країн в рамках НАТО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда обговорили шлях України до НАТО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 жовтня, провели зустріч у Варшаві. Сторони обговорили, зокрема, шлях України до НАТО, передає пресслужба Офісу президента.

«Сподіваємось на проактивну підтримку Польщі у питанні членства України в НАТО та наданні нашій державі міжнародних гарантій безпеки», – сказав Єрмак співрозмовнику.

Керівник адміністрації українського лідера Володимира Зеленського окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань гарантій безпеки для України рекомендаціях щодо Київського договору безпеки, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.

Також співрозмовники обговорили продовження допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби Сил оборони України, питання енергетичної безпеки, псевдореферендуми РФ в Україні та інше.

Крім того, під час зустрічі польський президент нагородив Єрмака високою державною нагородою Республіки Польща – Командорським хрестом із зіркою Ордену «За заслуги перед Польщею».

Нагадаємо, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.