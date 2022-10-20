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Європейський експерт назвав держави, які посилили вплив у світі через війну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Європейський експерт назвав держави, які посилили вплив у світі через війну
Роберт Пшель назвав країни, які посилили вплив у світі через війну в Україні
фото з відкритих джерел

«Тепер країни, які були правими щодо Росії, мають більше можливостей впливати на політику»

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель вважає, що деякі країни ЄС посилили вплив у світі через війну в Україні. Таку думку Роберт Пшель висловив у інтерв’ю «Главкому».

Аналітик в одному із твітів писав, що «ті, хто краще розуміє Росію і надають найбільш істотну допомогу Україні, повинні бути спроможними формувати нову трансатлантичну політику безпеки». Пшель вважає, що зараз на Заході, в ЄС більше дослухаються до Польщі, Литви. 

«Думаю, що це вже відбувається. Йдеться не лише про Польщу, а й країни Балтії, Північну Європу, Словаччину. Сюди також треба включити і Чехію. Я нещодавно був у цій країні, яка часто виступає в авангарді і зараз головує в ЄС. Окрім цього це і Велика Британія, Сполучені Штати, Данія… Тут треба відзначити декілька елементів. По-перше, ці країни багато разів демонстрували, що у порівнянні з іншими в них кращий аналіз і політика. І по-друге, їхня політика підтверджується їхніми діями. І по-третє, тепер країни, які були правими щодо Росії, мають більше можливостей впливати на політику, що реалізується сьогодні», – пояснив він.

Старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого зазначив, що сьогодні Польща виділяє 3% ВВП на оборону. А Естонія, наприклад, надає Україні допомогу в обсязі майже 1% свого ВВП.

«Це свідчення серйозного ставлення країн до питань безпеки. Тому складно думати про те, що вони можуть погодитись на якісь політичні експерименти, зокрема, на ідею створення європейської автономії у сфері безпеки. Це був би дивний політичний експеримент, навіть нібито за умови зменшення ролі США в європейській політиці безпеки та оборони. З боку названих вище країн відповідь на таку ідею може бути лише одна – ні. Бо безпеку Європи без США, Великої Британії, Канади важко уявити. І для країн, які перебувають на передньому фланзі НАТО, це не філософські чи теоретичні питання, а питання, пов’язані з їхнім існуванням», – підкреслив Пшель.

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Теги: озброєння політика Естонія інвестиції Польща

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