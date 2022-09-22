Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці. Про це повідомляє «Кавказ. Реалії».

Повідомляється, що сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на ЧДТРК «Грозний». За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка «перевиконала план».

Кадиров також зазначив, що у бойових діях взяли участь 20 тисяч чеченців. Нібито регіон перевиконав «спущений план» на 254%, але про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

Крім того, за словами Кадирова, родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести у Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовано та відправлено до України. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їх чоловіків та всіх дітей відправлятимуть «на передову».

Зазначимо, сьогодні Кадиров розкритикував обмін полоненими між Україною та Росією, у ході якого було звільнено 215 осіб, у тому числі бійці та командири «Азова».

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, в РФ проходять нечисленні протести , а деякі регіони вже заборонили виїжджати чоловікам призовного віку.